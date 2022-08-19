Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

19.08.2022 12:20
Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinin Olimpos turizm bölgesinde bir işletmede jandarma tarafından yapılan aramada 1 kilogram esrar ve 25 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinin Olimpos turizm bölgesinde bir işletmede jandarma tarafından yapılan aramada 1 kilogram esrar ve 25 kök kenevir ele geçirildi.

Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yazır Mahallesi Olimpos bölgesinde, C.R.'nin işletmesinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin bu uyuşturucuyu Olimpos bölgesinde satacağı bilgisinin alınması üzerine yapışan operasyonda şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 25 kök dişi Hint kenevir bitkisi, 1 kilo kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet havalandırma düzeneği, 1 adet aydınlatma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Olimpos, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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