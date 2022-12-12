Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler...

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



Aşırı yağış alan Finike ve Kumluca'da da eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti. Birçok ev ve işyerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız" ifadelerini kullandı. Bu arada, ilçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Şuana kadar can kaydı ya da yaralı olmadığı belirtilirken, sabah saatlerinde suların çekilmesiyle vatandaşlar evlerinden çıkabildi.

KABUS GİBİ BİR SABAHA UYANDILAR

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Antalya'nın iki ilçesinde yaşanan selde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte o kareler;