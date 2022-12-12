Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler... - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler...

12.12.2022 12:09

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Yaşanan sel felaketi sonrası iki ilçede okullar tatil edilirken, özellikle Kumluca ilçesinde etkili olan selde araçlar üst üste çıktı, evleri, iş yerlerini ve seraları su bastı. Yaşanan hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Aşırı yağış alan Finike ve Kumluca'da da eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti. Birçok ev ve işyerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız" ifadelerini kullandı. Bu arada, ilçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Şuana kadar can kaydı ya da yaralı olmadığı belirtilirken, sabah saatlerinde suların çekilmesiyle vatandaşlar evlerinden çıkabildi.

KABUS GİBİ BİR SABAHA UYANDILAR

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Antalya'nın iki ilçesinde yaşanan selde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte o kareler;

Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
Gece boyu yağan yağmur sonrası kabus gibi bir güne uyandılar! 2 ilçede son durum bu
YORUMLAR
500
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (10) Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (10) ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ

Antalya, Kumluca, Finike, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler... - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ekrem İmamoğlu'ndan en net adaylık açıklaması: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama kararı verecek olan 6'lı masadır
11:53 Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor
11:42 MasterChef Türkiye'nin son kadın yarışmacısı Büşra, en az oyu alarak yarışmaya veda etti
11:41 5 aydır maaş alamadığını iddia eden işçinin sorusu Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi çılgına çevirdi: hesap mı vereceğim?
11:31 İngiltere'de hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları video kaydına almış
11:22 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor
11:17 Adalet Bakanlığı'nın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Devlet ayağa kalsın, yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor
11:15 Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyüp konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Doğru bilgi aktarılmıyor
10:59 Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler...
10:55 Bakan Nebati'den çok konuşulacak asgari ücret sözleri: Ne verilse haklarıdır, fakir fukaraya vermek bereket getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 12:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement