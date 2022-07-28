Yılan sokan komşusunu hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçen sürücüye çarpan kadın sürücü oturup ağladı - Son Dakika
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Yılan sokan komşusunu hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçen sürücüye çarpan kadın sürücü oturup ağladı

28.07.2022 13:14

Antalya'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücülerinden birisi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan aracın sürücüsü, yılan sokan komşusunu hastaneye götürdüğünü, kendi aracının ambulans görevi gördüğünü belirtti. Kazaya neden olan kadın sürücüyse gözyaşlarını tutamayarak, "Ben yeşil ışıkta geçtim" ifadelerini kullandı.

Kaza; Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Caner Azgan'ın kullandığı hafif ticari araç, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında Kızılağaç istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan Ümmühani Şafak'ın kullandığı araca yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücülerinden Ümmühani Şafak, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ümmühani Şafak kazasının hemen sonrasında yaşadığı şok ile bir kenara oturup 'Ben yeşilde geçtim, yeşil yandı geçtim, baktım görmedim' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şafak çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Bir garip kaza! Sürücülerden biri şoka girip gözyaşlarına boğuldu, diğeri 'Ben ambulans görevi görüyordum' diye kendini savundu

"BENİM ARACIM AMBULANS GÖREVİ GÖRÜYORDU"

Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü Caner Azgan, kendi aracının kaza sırasında ambulans görevi gördüğünü belirterek, "Gençler Mahallesi'nde komşum Mustafa Varış'ı yılan soktu. Durumu kötüydü. Hastaneye götürmek için aracıma aldım ve yola çıktık. Kızılağaç kavşağına geldiğimizde 4'lülerim yanıyordu. Bana kırmızı ışık yanarken geçtiğim sırada, yeşil ışıkta geçen araca çarptım. Benim aracım ambulans görevi yaptığı için diğer araçlar beklerken bu araç geçti. Yılan sokan komşumu bir başka araçla Manavgat Devlet Hastanesi'ne gönderdik" diye konuştu.

Yılan soktuğu belirtilen Mustafa Varış'ın Manavgat Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Bir garip kaza! Sürücülerden biri şoka girip gözyaşlarına boğuldu, diğeri 'Ben ambulans görevi görüyordum' diye kendini savundu
Bir garip kaza! Sürücülerden biri şoka girip gözyaşlarına boğuldu, diğeri 'Ben ambulans görevi görüyordum' diye kendini savundu
Bir garip kaza! Sürücülerden biri şoka girip gözyaşlarına boğuldu, diğeri 'Ben ambulans görevi görüyordum' diye kendini savundu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılan sokan komşusunu hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçen sürücüye çarpan kadın sürücü oturup ağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılan sokan komşusunu hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçen sürücüye çarpan kadın sürücü oturup ağladı - Son Dakika
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