Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü

01.08.2022 12:40
Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı, aynı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı, aynı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Aşkın Veysel Aydın'ın (21) kullandığı otomobil de kaza yerinde yatan yaralılara çarptı. Alkollü ve 'yetersiz ehliyetli' sürücü Aydın kaçarken, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Gamze Kara (26) yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Aydın tutuklanırken, kaza sonrası kaçan diğer motosikletin sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu yan yolunda 30 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Hüseyin Sır'ın (25) kullandığı 07 FUF 85 plakalı motosiklet ile Ramazan Özer'in (18) kullandığı 07 ADC 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Hüseyin Sır ile arkasındaki Gamze Kara, Hülya Ünder (6) ve Eyüp Sır (1) yaralandı. Ramazan Özer ise yaya olarak kaçtı.

YERDE YATARKEN OTOMOBİL ÇARPTIAşkın Veysel Aydın'ın kullandığı 07 VE 873 plakalı otomobil de yerde yatan yaralılara çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Gamze Kara, hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri süren 3 yaralı ise Antalya ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi.OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIBu arada kazadan sonra kaçan Aşkın Veysel Aydın, bir süre sonra teslim oldu. Aydın'ın 0,78 promil alkollü olduğu belirlendi ve hakkında işlem yapıldı. Sadece motosiklet ehliyeti olduğu tespit edilen Aydın'a ayrıca 'yetersiz ehliyetle araç kullanmak'tan işlem yapıldı. 6 ay ehliyetine el konulan Aydın'a 1814 TL idari para cezası uygulandı.EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ Jandarma ekipleri kaçan diğer motosiklet sürücüsü Ramazan Özer'in ise Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Evine düzenlenen operasyonla yakalanan Özer'in de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Özer'e bu nedenle 30 bin 674 TL idari para cezası kesildi.

İşlemleri sonrası Ramazan Özer ile Aşkın Veysel Aydın, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aydın, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı, Ramazan Özer ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:54:50. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement