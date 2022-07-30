Motosikletler çarpıştı, yoldan geçen motosiklet ehliyetli otomobil sürücüsü yere savrulan yaralılara çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, arkadan gelen otomobil motosiklete ve yaralılara çarptı. Kazada aynı motosiklette bulunan ve yaralanan 4 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirirken, kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası kaçan ve bir süre sonra gelip teslim olan sürücü gözaltına alınırken yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevki yan yolda sürücülüğünü Hüseyin Sır'ın yaptığı 07 FUF 85 plakalı motosiklet ile Ramazan Özer'in kullandığı 07 ADC 195 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, 07 FUF 85 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Sır ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze Kara (26), Hülya Ünder (6) ve Eyüp Sır (1) yaralandı. Kazanın ardından aynı istikamette seyir halindeki Aşkın Veysel A.'nın kullandığı 07 VE 873 Tofaş Şahin Marka otomobil, kaza yapan motosiklet ve yerde yatan yaralılara çarparak sürükledi.

İkinci kaza ile birlikte ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sır ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze Kara, Hülya Ünder ve Eyüp Sır 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Gamze Kara (26) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar da Manavgat'ta yapılan müdahalelerin ardından Antalya ve Alanya'da bulunan hastanelere sevk edildi.

Otomobili çekiciyle götürüyorlardı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde yaralılarla ilgilendiği sırada kazaya karışan otomobilin kazanın meydana geldiği yere 100 metre mesafede çekiciye yüklenip götürülmek üzere olduğunu fark ettiler. Otomobil olay yerinden götürülmeden jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, çekiciyi kullanan şahıs ile jandarma arasında tartışma yaşandı.

Kaçan motosiklet sürücüsü evinde yakalandı

Diğer taraftan kazanın ardından olay yerini terk eden otomobil sürücüsü Aşkın Veysel A. bir süre sonra olay yerine geri gelerek teslim oldu. Yapılan kontrolde 0,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye olay yerini terk edip bir saat sonra döndüğü için 0,15 promil daha eklenerek 0,78 promil alkol üzerinden işlem yapıldı. Ayrıca motosiklet ehliyeti olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan da işlem yapılıp ehliyetine 6 ay el konularak 1814 TL idari para cezası uygulandı. Olay yerinden yoldan geçen bir otomobile binerek ayrılan ve evinde yakalanan diğer motosiklet sürücüsü Ramazan Özer'in de ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ramazan Özer'e 3 bin 674 TL idari para cezası uygulanırken her iki sürücünün de işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Abisini arayıp kaza yaptıklarını söylemiş

Öte yandan, ölen kadının abisi, kardeşinin ilk motosiklet kazasının ardından telefonla kendilerini arayıp, motosiklet kazası yaptıklarını ve ayağının kırık olduğunu, yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirtti. Olay yerine gittiklerinde ise facia gibi bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. - ANTALYA