Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına başlandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık anne M.G, yakınları ve tarafların avukatları katılırken, şikayetçi baba O.G. katılmadı.

Duruşmada okunan iddianamede, olayın gelişimi anlatılıp, kızını öldüren M.G'ye "altsoydan birini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Duruşmada ifade everen sanık anne M.G, psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.

Olayın yaşanmasından pişmanlık duyduğunu belirten M.G, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukken annem ve babam ağır depresyon geçirdi. Onlardan çok etkilendim. İçimde sürekli başka birisi vardı. Olay tarihinden 3 hafta önce doktora giderek tedavi görmeye başladım. İçimdeki kişilik benimle sohbet ediyordu. Tek arkadaşım oydu. Her şeyi onunla konuşuyor, dertleşiyordum. Doktora gittikten sonra ilaç kullanmaya başladım. Olay günü kızımla odada beraberdik. İçimdeki insan yanıma geldi. Onun söylemleri üzerine bu eylemi gerçekleştirdim. Buhran içindeydim. Kızımın hayatına mal oldu. Çok pişmanım."

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.G'nin annesi Gönül A, olaydan 3 hafta kadar önce rahatsızlanan kızını doktora götürüldüğünü belirtti. Önce kızının Kovid-19 olduğunu zannettiklerini daha sonra psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu anladıklarını kaydeden Alagöz, kızının ilaç tedavisine başladığını söyledi.

Olay günü kızının evine geldiğini ifade eden Gönül A, "Bir hafta ben yanlarındayken ilaçlarını veriyordum, kullanıyordu. Yanlarından ayrıldıktan sonra ilaçları kullanmamış ve durumu kötüleşmiş. Olay günü eve gidince kızım boynuma sarıldı. 'Kötü biri olmadığını' söyledi. Ne olduğuna anlam veremedim. Sonra gerçeği öğrendim. Durumu jandarmaya haber verdim." dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde mayısta 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi bıçaklayarak öldürmüş, anneannenin ihbarı üzerine gözaltına alınan anne tutuklanmıştı. 7 yıldır evli oldukları O.G. ile 5 sene sonra ilk çocukları olan M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülmüştü.