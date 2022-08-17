2 ay sonra yine hırsızlıktan yakalandı, cezaevine geri döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelden çaldığı müzik kutusuyla suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan şahsın yaklaşık 2 ay önce de yine hırsızlıktan tutuklandığı ve cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Olay, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan bir turistin odasına tanımadığı bir şahsın izinsiz girdiğini belirtmesi üzerine otelin güvenlik görevlileri, Kumköy Jandarma Karakoluna bilgi verdi. Otel güvenliği ve çalışanlar şüpheli Hüseyin Y.'ı otel odasında bir başka odadan çaldığı müzik kutusuyla birlikte yakalayarak Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerine teslim etti. Müzik kutusu ise sahibine teslim edildi.

2 ay önce hırsızlıktan cezaevine girmiş

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Hüseyin Y.'nin 25 Haziran tarihinde Örenşehir ve Kızılot mahallelerindeki iki ayrı otelden müşterilerin değerli eşyalarını çalmak suçundan Çenger Jandarma Karakolu ekiplerince yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiği ortaya çıktı. Şahsın cezasını çekerek çıktığı belirtildi.

Kumköy Jandarma Karakoluna getirilen Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahsın adliye çıkışında mahkemenin kararının yazılı olduğu kağıtla yüzünü kapatması ise dikkat çekti. - ANTALYA