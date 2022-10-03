Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

03.10.2022 23:22
Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 83 yaşındaki adam su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 83 yaşındaki adam su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunkale Mahallesi Güzelli mevkisinde yaşayan Mehmet Güzel'i evde bulamayan yakınları kendisini aramaya başladı.

Yakınları evin yakınında bulunan su kuyusunun yanında Güzel'e ait ayakkabı ve kıyafetler olduğunu fark etti.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su kuyusuna inen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkartılan Güzel'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Mehmet Güzel, Manavgat, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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