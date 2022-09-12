Haber verilmesiyle olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden kişinin, cuma gecesinden beri kayıp olarak aranan Hakan Asilkan olduğu tespit edildi.

Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarındaki çalılıkların arasında lambası yanan bir motosiklet fark eden vatandaşlar, araca yaklaştıklarında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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