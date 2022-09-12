Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

12.09.2022 09:10

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 22 yaşındaki genç, kara yolu yakınında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 22 yaşındaki genç, kara yolu yakınında ölü bulundu.

Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarındaki çalılıkların arasında lambası yanan bir motosiklet fark eden vatandaşlar, araca yaklaştıklarında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Haber verilmesiyle olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden kişinin, cuma gecesinden beri kayıp olarak aranan Hakan Asilkan olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sanayi sitesinde bir oto kaportacıda çalışan Asilkan'ın, motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

YORUMLAR
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Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu CANSIZ BEDENİ BULUNAN HAKAN'IN ANNESİ 'CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM' CANSIZ BEDENİ BULUNAN HAKAN'IN ANNESİ 'CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM' 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu
Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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