Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken "hırsız" sanılıp tekme tokat dövüldü

İlginç olay, Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan,aldığı alkolün etkisiyle bir işyerinin kapısına geliptuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi.

YARI ÇIPLAK ADAMI GÖREN KADIN "HIRSIZ VAR" DİYE BAĞIRDI

Alkollü şahıs işyerinin kapısına tuvaletini yaparken, aynı binada ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek 'Hırsız var' diye bağırdı. Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti.

YUMRUK VE TEKME ATMAYA BAŞLADI

Bu sırada, işyerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.