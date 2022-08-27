Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken "hırsız" sanılıp tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken "hırsız" sanılıp tekme tokat dövüldü

27.08.2022 10:40

Antalya'da, alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkıp ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yaptı. İşyerinin üst katında yaşayan ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu zannederek "Hırsız var" diye bağırınca ortalık birbirine girdi. Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girerken, kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı.

İlginç olay, Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan,aldığı alkolün etkisiyle bir işyerinin kapısına geliptuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi.

Üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' zannedilip darp edildi

YARI ÇIPLAK ADAMI GÖREN KADIN "HIRSIZ VAR" DİYE BAĞIRDI

Alkollü şahıs işyerinin kapısına tuvaletini yaparken, aynı binada ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek 'Hırsız var' diye bağırdı. Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti.

Üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' zannedilip darp edildi

YUMRUK VE TEKME ATMAYA BAŞLADI

Bu sırada, işyerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' zannedilip darp edildi

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' zannedilip darp edildi
YORUMLAR
500
Yaptığına yapacağına pişman oldu...Yarı çıplak vaziyette dükkan kapısına tuvaletini yaparken hırsız zannedilen adama meydan dayağı Yaptığına yapacağına pişman oldu...Yarı çıplak vaziyette dükkan kapısına tuvaletini yaparken hırsız zannedilen adama meydan dayağı Manavgat'ta trafik kazası: 4 yaralı Manavgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' sanılıp tekme tokat dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken "hırsız" sanılıp tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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