KASKSIZ ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI - Son Dakika
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KASKSIZ ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI

09.08.2022 14:58

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü ve kasksız olarak bindiği motosikletle minibüse çarpan sürücü T.M. (51) ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü ve kasksız olarak bindiği motosikletle minibüse çarpan sürücü T.M. (51) ağır yaralandı. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi'nde saat 0230 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aynı yönde seyreden E.B. (46) yönetimindeki 07 YU 027 plakalı minibüsle T.M. idaresindeki 07 ABC 349 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kasksız motosiklet sürücüsü T.M. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan T.M. götürüldüğü özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. T.M.'nin yapılan kan testinde 2,09 promil alkollü olduğu belirlendi. Minibüs şoförü E.B. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Sarılar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASKSIZ ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI - Son Dakika

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