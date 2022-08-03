8 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ BAŞKASINA AİT KİMLİKLE YAKALANDI - Son Dakika
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8 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ BAŞKASINA AİT KİMLİKLE YAKALANDI

03.08.2022 14:48

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret'in de olduğu 8 suçtan aranan H.A.Y. jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret'in de olduğu 8 suçtan aranan H.A.Y. jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin, jandarmaya başkasına ait kimlik fotokopisi verdiği belirtildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde yapılan çalışmada, jandarma görevlilerine E.D. adına düzenlenen kimlik fotokopisi gösteren kişinin gerçek kimliğinin H.A.Y. olduğu tespit edildi. Şüphelinin UYAP sorgusunda, çeşitli mahkemeler tarafından aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun da bulunduğu 8 suçtan aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

YORUMLAR
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Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı Jandarma şüphe üzerine durdurdu, uyuşturucu madde çıktı Jandarma şüphe üzerine durdurdu, uyuşturucu madde çıktı
Kaynak: DHA

Manavgat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ BAŞKASINA AİT KİMLİKLE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ BAŞKASINA AİT KİMLİKLE YAKALANDI - Son Dakika
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