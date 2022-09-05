Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
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Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

05.09.2022 13:43
Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşı olan komşu esnafı silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşı olan komşu esnafı silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm çarşısında esnaf M.T.Y. ile aynı sokakta butik işleten arkadaşı Mustafa Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Köse'yi konuşmak bahanesiyle iş yerinin 200 metre uzağına çağıran M.T.Y, esnaf arkadaşına silahla ateş etti.

Yakınında bulunan otelin güvenlik bölümüne giderek, vurduğu arkadaşı için ambulans ve güvenlik ekibinin çağrılmasını isteyen M.T.Y, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mustafa Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Mustafa Köse'nin aynı çarşının bir arka sokağında uzun yıllardır butik işlettiği, bir süre önce iş yerini kapatarak arkadaşı olduğu belirtilen M.T.Y'nin butiğinin bulunduğu sokakta butik devraldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Köse, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
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