Öte yandan, Mustafa Köse'nin aynı çarşının bir arka sokağında uzun yıllardır butik işlettiği, bir süre önce iş yerini kapatarak arkadaşı olduğu belirtilen M.T.Y'nin butiğinin bulunduğu sokakta butik devraldığı öğrenildi.

Yakınında bulunan otelin güvenlik bölümüne giderek, vurduğu arkadaşı için ambulans ve güvenlik ekibinin çağrılmasını isteyen M.T.Y, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: AA

Mustafa Köse, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika

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