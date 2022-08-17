Serinlemek istediği ırmak üniversiteli gencin sonu oldu - Son Dakika
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Serinlemek istediği ırmak üniversiteli gencin sonu oldu

17.08.2022 10:32
Serinlemek istediği ırmak üniversiteli gencin sonu oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç boğularak hayatını kaybetti. Dalgıçların arama yaptığı sırada bazı kişilerin yüzmeye devam etmesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden sınıf arkadaşı olan Cihan Orhan (20), İsmet Batuhan Güçlü ve Halil Çakıcı isimli gençler, Manavgatlı sınıf arkadaşları Mehmethan Arıkan'ın yanına gezmeye geldi. Dün öğleden sonra Ulukapı Mahallesi Priz mevkiine giden 4 arkadaş, serinlemek için Manavgat Irmağı'na girdi. Yüzdükleri sırada gençlerden Cihan Orhan akıntıya kapılarak suda kayboldu. Arkadaşları talihsiz genci kurtarmak istese de başaramadı. Boğulma ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Side Su Altı Arama ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

Gencin cesedi 11 metre derinlikte bulundu

Cihan Orhan'ın cansız bedeni, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından olaydan yaklaşık 6 saat sonra suya girdiği bölgede 11 metre derinlikte bulundu. Orhan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri sonrası Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan, dalgıçların arama çalışmaları sırasında ırmağın karşı tarafında bulunan tesise gelen bazı vatandaşların tehlikeyi göze alarak yüzmeye devam ettikleri gözlendi. Bazı vatandaşlar ise yaşanan olay nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek istediği ırmak üniversiteli gencin sonu oldu - Son Dakika

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