Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı - Son Dakika
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Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı

03.08.2022 13:37
Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kimlik kullanan ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kimlik kullanan ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda Kumköy Turizm Bölgesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan H.A.Y., E.D.'ye ait kimlik fotokopisini ibraz etmesi üzerine gözaltına alındı.

H.A.Y. isimli şahsın yapılan sorgusunda; Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesince tehdit, Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesince tehdit, Manavgat 2. Sulh Ceza Hakimliğince Cumhurbaşkanına Hakaret, Manavgat 4. Asliye Ceza Hakimliğince hakkı olmayan yere tecavüz, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası tarafından silahla tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve yine silahla tehdit suçlarından arandığı tespit edildi.

H.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Hisarcık, Antalya, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı - Son Dakika
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