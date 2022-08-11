Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisinde bir otelin sahil barında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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