Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü

11.08.2022 12:56
Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisinde bir otelin sahil barında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında otelin barında hasar oluştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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