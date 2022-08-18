Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü - Son Dakika
Üye Girişi

Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü

18.08.2022 11:56

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton aydınlatma direğini devirip, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beton aydınlatma direğini devirip, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Titreyengöl'den Sorgun istikametine seyir halindeki Mehmet E., idaresindeki 07 ACE 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Aydınlatma direğinin yıkılmasının ardından otomobil şarampole devrildi. Takla atan otomobil hurdaya dönerken yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen elektrik direğinin yerine ise görevliler tarafından hemen yenisi dikildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:58:52. #1.11#
SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement