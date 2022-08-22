Motosikletiyle duvara çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletiyle duvara çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi

22.08.2022 10:47
Motosikletiyle duvara çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir evin duvarına çarpan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir evin duvarına çarpan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza; Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi yakınında meydana geldi. Manavgat Şelalesi istikametine seyir halindeki İsa Ertunç'un kullandığı 07 AUU 737 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan evin duvarına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerin gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ertunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ertunç'un cenazesi morga kaldırıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı
Kaynak: İHA

Manavgat, Sarılar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle duvara çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletiyle duvara çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement