Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü - Son Dakika
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Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü

13.08.2022 17:16
Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin plajında çalışan kişinin, şezlongların arasındaki yuvayı kürekle açması sonucu yavru deniz kaplumbağaları zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin plajında çalışan kişinin, şezlongların arasındaki yuvayı kürekle açması sonucu yavru deniz kaplumbağaları zarar gördü.

Side sahilindeki bir plajda yuvanın kürekle açıldığını gören turistler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekibi, yuvanın bozulduğunu tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de yuvanın kürekle bozulması nedeniyle içerisinde bulunan yavruların zarar gördüğünü belirleyerek, tutanak tuttu.

Plaj görevlisinin, yavru deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkmaları için yardımcı olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere, caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını denetlediklerini, yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İhbar sonrası bölgeye ulaştıklarında yuvanın açılmış olduğunu gördüklerini vurgulayan Akyol, "Orada yavruların erken çıkarıldığını, maalesef çok fazla yavrunun öldüğünü gördük. 14 tanesi göbek bağı kopmadan denize bırakıldı. 12'si yumurtada üzeri açılıp parçalandığı için öldü. 28 tanesinin dış kabuğu bulundu ama akıbetini bilmiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Manavgat, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü - Son Dakika
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