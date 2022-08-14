Antalya'da otluk alanda köpek tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Antalya'da otluk alanda köpek tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi

14.08.2022 15:51
Antalya'da otluk alanda köpek tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir köpeğin bulduğu cesedin kimliği belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir köpeğin bulduğu cesedin kimliği belirlendi. Şahsın kardeşlerinin yanına geldiği ve salı gününden beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sanayi Sitesi ile D-400 Karayolu arasındaki otluk alanda yaşandı. Bölgede yaşayan Osman Yılmaz, 'Çamur' isimli kurt köpeğini dışarıya gezdirmeye çıktı. Yılmaz'ın tasmasını çıkardığı köpek hemen yakındaki süs bitkileri ve otluk alana doğru giderek, sürekli havlamaya başladı. Çağırmasına rağmen köpek gelmeyince Yılmaz bölgeye gittiğinde yerde bir şahıs gördü. Seslenmesine rağmen cevap alamayan Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 2-3 günlük olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adi Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Salı gününden beri kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede cesedin Konya'nın Derebucak nüfusuna kayıtlı Yakup Üzümcü'ye ait olduğu belirlendi. Yakup Üzümcü'nün salı günü Derebucak'tan Manavgat'ta yaşayan kardeşlerinin yanına geldiği ve salı gününden beri kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Ölen şahsın yanında bir sünger yatak, çantasında bir miktar para ve tütün bulunduğu bildirildi. Yakınlarının teşhis ettiği Üzümcü'nün bir süre Almanya'da çalıştığı, Almanya'dan döndükten sonra Manavgat'ta turizm sektöründe çalıştığı, geçen yıldan beri ise çalışmadığı öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otluk alanda köpek tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otluk alanda köpek tarafından bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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