Ambulansla özel bir hastanede tedaviye alınan çocuklardan 6 yaşındaki Mert M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mirza M'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesindeki bir otelde ailesiyle tatil yapan 11 yaşındaki Mirza M. ile 6 yaşındaki kardeşi Mert M. yüzmek için havuza girdi.

Kaynak: AA

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi - Son Dakika

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