Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi

15.08.2022 12:44

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otelin odasında üretilen 387 litre sahte içkiye el konulurken, işletmeci gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otelin odasında üretilen 387 litre sahte içkiye el konulurken, işletmeci gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde bazı kişilerin turizm bölgelerinde sahte içki üretimi yaparak satışını yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve asayiş şube müdürlükleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katılımıyla derinleştirilen araştırmada, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde sahte içki üretimi yapılıp satış yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından otele düzenlenen operasyonda, bir odada plastik bidonların içinde toplam 387 litre sahte içkiyle birlikte çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Otelin işletmecisi E.M., jandarma tarafından gözaltına alındı.


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Antalya'da 387 litre sahte içki yakalandı Antalya'da 387 litre sahte içki yakalandı Marketlere dadanan kaşar hırsızı kamerada Marketlere dadanan kaşar hırsızı kamerada
Kaynak: DHA

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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