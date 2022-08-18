Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti - Son Dakika
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Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti

18.08.2022 12:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beraber tatile geldiği kadını bıçaklayan bir kişi, daha sonra bıçağı boğazına dayayıp önce karnını ardından da boğazını kesti. Ağır yaralı şahıslar hastanede tedaviye alındı.

Dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre Kırşehir'den Manavgat'a tatile gelen Cenap K. (56) ve Ayşe Z.D. (29) otomobil ile Herdford Caddesi'ne geldiklerinde araç içerisinde tartışmaya başladı.

ÖNCE YANINDAKİ KADINI BIÇAKLADI

Bir süre sonra Cenap K., yanında bulunan kadını bıçaklamaya başladı. Bu sırada caddeden motosikleti ile geçen 2 genç, önce kadını adamın elinden kurtardı, daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

BOĞAZINI KESTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenap K., polislerin gelmesinin ardından bıçağı boğazına dayayıp önce karnını, ardından da boğazını keserek kendisine zarar verirken, polisler biber gazı sıkarak adamı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Cenap K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, olay yerinin yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

PARA İDDİASI

İkilinin, otomobil içerisinde alkol alırken aralarında para tartışması yaşandığı ve tartışmanın sonunda bıçaklama olayının yaşandığı iddia edildi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Kırşehir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti - Son Dakika
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