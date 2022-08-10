Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı - Son Dakika
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Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı

10.08.2022 09:13
Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı yönünden gelen ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü ile Bilal Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklete arkasından gelen Levent D.'nin kullandığı 07 ABD 406 plakalı minibüs çarptı. Kazada yaralanan Bilal Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı - Son Dakika
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