Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi; tatilciler işletmeye tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi; tatilciler işletmeye tepki gösterdi

03.09.2022 14:15
Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi; tatilciler işletmeye tepki gösterdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, borcun ödenmemesi nedeniyle elektriği kesilen 4 yıldızlı otelde konaklayan tatilcilerden bazıları tesisten ayrıldı, bazıları da işletme sahibiyle telefonda görüşüp tepkisini dile getirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, borcun ödenmemesi nedeniyle elektriği kesilen 4 yıldızlı otelde konaklayan tatilcilerden bazıları tesisten ayrıldı, bazıları da işletme sahibiyle telefonda görüşüp tepkisini dile getirdi.

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki 4 yıldızlı otelde dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 300 bin liralık borç nedeniyle elektrik kesildi. Otelde konaklayan yaklaşık 150 yerli ve yabancı tatilciden bazıları eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı. Bazısı da otel içerisindeki tesislerde vakit geçirdi. Çalışanlardan bir kısmı oteli terk etti, kalan görevliler otel sahibine ulaşmaya çalıştı. İhbar üzerine otele jandarma ekipleri sevk edildi. Otelde kalan tatilciler sorunun çözülmesi için acente firması görevlileriyle bağlantı kurdu. Tur acentelerinin yetkilileri de otele gelip tatilcileri sakinleştirmeye çalıştı.

OTEL SAHİBİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLEROtel sahibiyle telefonda görüşen bir tatilci, ödeme yaptığı 8 bin liranın iadesini talep etti. Görüşmede otel sahibi yurt dışında olduğunu belirterek, sorunu çözmeye çalıştığını anlattı. Telefonun hoparlöründen yapılan görüşmeyi çevredekiler de dinledi. Otel sahibinin, "Ben haram yemem, 3 çocuğum var" sözleri üzerine tatilci, "Benim de 1 çocuğum var. Onu da sizin otelinizin önündeki otomobilde yatırıyorum. Bize en az 3-4 günlük kalan yemekleri ısıtıp ısıtıp veriyorlar" dedi. Tatilci sonrasında otomobilde uyuyan çocuğunu gazetecilere gösterdi. Diğer tatilci de yaşadıkları mağduriyet nedeniyle ödenen 11 bin liranın iadesini talep etti.

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'in girişimiyle saat 01.00 sıralarında otele tekrar elektrik verildi.


YORUMLAR
500
Antalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı Antalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçaklayan kadın tutuklandı Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçaklayan kadın tutuklandı
Kaynak: DHA

Manavgat, Çolaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi; tatilciler işletmeye tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 14:16:13. #1.11#
SON DAKİKA: Borcu nedeniyle otelin elektriği kesildi; tatilciler işletmeye tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement