Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı

19.09.2022 16:01
Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra kaçan Rus turist, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra kaçan Rus turist, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca tatil yaptıkları otel odasında dün çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaralayan Rus turist Dmitry Stepanov'un yakalanması özel ekip oluşturuldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarından Antalya'ya gittiği belirlenen şüpheli, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezideki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaya olarak yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Öte yandan, özel hastanede tedavisi süren anne Tatiana Stepanov'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hastane yetkilileri, Tatiana Stepanov'un öldüğüne dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Olay

Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Dmitry Stepanov, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartışmıştı. Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiçle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov'a (64) saldırmıştı. Otele çağrılan sağlık ekipleri, Pavel Stepanov hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan anne ise özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından otelden ayrılan Rus turistin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI Son Dakika | RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ Son Dakika | RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ Antalya'da bir otelde babasını ve annesini öldüren Rus gençten kan donduran sözler: Çocukluktan bu yana olan hayalimi gerçekleştirdim Antalya'da bir otelde babasını ve annesini öldüren Rus gençten kan donduran sözler: Çocukluktan bu yana olan hayalimi gerçekleştirdim
Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement