Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu kenarı yeşil alanda erkek cesedi bulundu.
Sanayi Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yeşil alanda köpek gezdiren bir kişi çalılıkların arasında erkek cesedi buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu alanda incelemede bulundu.
Üstünden kimlik çıkmayan ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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