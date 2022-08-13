Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

13.08.2022 20:17
Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu kenarı yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu kenarı yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yeşil alanda köpek gezdiren bir kişi çalılıkların arasında erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Üstünden kimlik çıkmayan ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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