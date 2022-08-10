MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

10.08.2022 12:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

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Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü Kargo kamyonu otomobile çarptı Kargo kamyonu otomobile çarptı
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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