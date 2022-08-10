Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.