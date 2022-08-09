Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

09.08.2022 20:54
Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Uzunlar Mahallesi Havud mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere, 4 uçak, 3 helikopter ve 11 arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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