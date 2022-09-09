Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Szabo, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan turist, 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da denize giren turist boğuldu - Son Dakika

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