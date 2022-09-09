Antalya'da denize giren turist boğuldu - Son Dakika
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Antalya'da denize giren turist boğuldu

09.09.2022 22:44
Antalya'da denize giren turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren kadın turist boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren kadın turist boğuldu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde eşiyle tatil yapan Macaristan uyruklu Anna Maria Szabo (70) yüzmek için otelin sahilinden denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Szabo, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan turist, 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Szabo, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da denize giren turist boğuldu - Son Dakika

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