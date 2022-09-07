DÖVMECİDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika
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DÖVMECİDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

07.09.2022 16:11
DÖVMECİDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dövmecide çıkan kavgada iş yeri sahibi M.Ç., dövme yaptırmak için gelen H.C.'yi bacağından bıçakladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dövmecide çıkan kavgada iş yeri sahibi M.Ç., dövme yaptırmak için gelen H.C.'yi bacağından bıçakladı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki dövmecide meydana geldi. Dövme yaptırmaya giden H.C. ile iş yeri sahibi M.Ç., beraberindeki E.Ç. ve İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi M.Ç., H.C.'yi bıçakla bacağından yaraladı, E.Ç. ve İ.A. da darp etti. H.C.'nin iş yerinden caddeye çıkarak yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Hastaneye götürülen H.C.'nin tedavisi devam ediyor.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmanın ardından olaya karıştığı tespit edilen M.Ç., E.Ç. ve İ.A. gözaltına alınırken, polis bıçağa el koydu.

YORUMLAR
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Dövme yaptırmak için gittiği dükkanda önce dövüldü, sonra bıçaklandı Dövme yaptırmak için gittiği dükkanda önce dövüldü, sonra bıçaklandı
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÖVMECİDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika

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