Şüphelilerin iş yeri ve depolarına düzenlenen baskında, çeşitli ünlü markalara ait kaçak 4 bin 773 parfüm, 392 paket sigara ve 142 elektronik sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı ve Ilıca mahallelerindeki iki iş yerinde gümrük kaçağı parfüm, sigara ve elektronik sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaçak parfüm ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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