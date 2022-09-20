Antalya'da 1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir işyerinde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yeri ve depolarına operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, 1 kompresör ile 1 dolum makinesi ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri Ş.Y. ve Ö.K. ile kaçak sigara dolum işinde çalıştığı belirlenen T.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.