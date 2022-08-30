Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibinin düzenlediği operasyonda, ev ve otomobilde 62 şişe sahte içki, tabanca, bıçak ve 4 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

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