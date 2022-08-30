Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi

30.08.2022 12:56
Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 62 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 62 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden Ö.K'nin sahte içki sattığını belirledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibinin düzenlediği operasyonda, ev ve otomobilde 62 şişe sahte içki, tabanca, bıçak ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 62 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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