Örnek Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.P, D.Ö, Y.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temini ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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