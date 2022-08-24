Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

24.08.2022 10:24
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temini ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Örnek Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.P, D.Ö, Y.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.Ş'nin "uyuşturucu kullanma" suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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