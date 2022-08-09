Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

09.08.2022 20:52
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte M.O'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli M.O'nun ikametinde O.Ç, A.A, A.İ.G, M.Y. ve O.O. olduğu belirlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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