Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

13.08.2022 18:48
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen M.Y'yi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 61 gram metamfetamin ve sigara paketinde 2 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik köpeği Pars'ın da yardımıyla şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2,56 gram esrar ile seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulundu.

M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Manavgat, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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