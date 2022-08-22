Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

22.08.2022 17:36
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Antalya'dan Mersin'e uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı, Sanayi Mahallesi D-400 kara yolunda durdurdu.

Ekiplerin arama yaptığı sırada araçta bulunan iki şüpheli K.B. ve E.U'nun ellerindeki sigara paketlerini dışarı attıkları görüldü.

Yapılan kontrolde, 5 sigara paketinde 21,90 gram eroin, 0,30 gram sentetik uyuşturucu ve 7,84 gram esrar tohumu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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