Yapılan kontrolde, 5 sigara paketinde 21,90 gram eroin, 0,30 gram sentetik uyuşturucu ve 7,84 gram esrar tohumu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin arama yaptığı sırada araçta bulunan iki şüpheli K.B. ve E.U'nun ellerindeki sigara paketlerini dışarı attıkları görüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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