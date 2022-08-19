Otomobil şarampole devrildi, kimsenin burnu bile kanamadı - Son Dakika
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Otomobil şarampole devrildi, kimsenin burnu bile kanamadı

19.08.2022 11:42
Otomobil şarampole devrildi, kimsenin burnu bile kanamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, enerji trafosuna çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 2'si Alman 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, enerji trafosuna çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 2'si Alman 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kumköy Turizm Merkezi Emirhan Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi yakınında meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 07 ASF 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki küçük enerji trafosuna çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Trafo kutusunu yaklaşık 30 metre uzağa fırlatan ve hurdaya dönen otomobilden 2'si Alman uyruklu 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişi sağlık ekiplerinin tedavi isteğini geri çevirdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi, kimsenin burnu bile kanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil şarampole devrildi, kimsenin burnu bile kanamadı - Son Dakika
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