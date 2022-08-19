Alınan bilgilere göre kaza, Kumköy Turizm Merkezi Emirhan Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi yakınında meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 07 ASF 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki küçük enerji trafosuna çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Trafo kutusunu yaklaşık 30 metre uzağa fırlatan ve hurdaya dönen otomobilden 2'si Alman uyruklu 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil şarampole devrildi, kimsenin burnu bile kanamadı - Son Dakika

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