Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı

19.08.2022 01:04
Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engelli numarasıyla dilencilik yapan biri tekerlekli sandalyede, diğeri bastonlu iki kardeş zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engelli numarasıyla dilencilik yapan biri tekerlekli sandalyede, diğeri bastonlu iki kardeş zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İki gencin yoklama kaçağı olduğu, kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Boynundaki engelli kartı sorulan genç ise, "Sabah yanlışlıkla babamın kartını almışım, babam da benim kartımı almış" dedi.

Antalya Caddesi'nde elinde bastonla engelli numarası yaparak dilenen genci gören vatandaşlar, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, ihbar yapılan şahsı Demokrasi Bulvarı girişinde yanında tekerlekli sandalyede kendisi gibi engelli numarası yaparak dilenen bir kişiyle birlikte yakaladı. Zabıta görevlilerinin kimlik istediği şahıslar dilenmediklerini, sohbet ettiklerini iddia ederek kimlik göstermedi. Tekerlekli sandalyeyi zabıtaların üzerine süren iki kişi, çevreyolu istikametine doğru gitmeye başladı. Zabıta ekipleri şahısları takip ederken, polisten destek istendi. İsimlerinin Kalender Ö. (24) ve Caner Ö. (26) olduğu belirlenen iki kardeş, zabıtaların 'Bekleyin emniyet gelecek' demesi üzerine küfürler ve tehditler yağdırarak yollarına devam etti. Yol kenarındaki marketten kesici cisim alan kardeşler, zabıtalara "Bizimle uğraşırsanız burayı kan gölüne çeviririz. Sorumlusu da siz olursunuz. İşinizden gücünüzden olursunuz" diyerek tehditler savurdu. Motosikletli Yunus Timleri iki kardeşi Güllük Kavşağı'nda durdurdu. Şahıslar polislere övgüler yağdırırken, zabıtalara tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. Boynundaki engelli kartı sorulan gençlerden biri ise, "Sabah yanlışlıkla babamın kartını almışım, babam da benim kartımı almış" dedi.

Yoklama kaçağı çıktılar

Polis, yaptığı sorgulamada gençlerin yoklama kaçağı olduklarını belirledi. Polise ve zabıtaya küfür ve tehditlerinden dolayı emniyete götürülen iki kardeş hakkında TCK'nın 301. maddesinden 'devletin askeri ve emniyet teşkilatına aleni aşağılama' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca yoklama kaçağı oldukları için kardeşlere tebligat yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelli numarasıyla dilenen iki kardeş zabıta ve polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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