Narkotik Madde Arama Köpeği Pars'ın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat ve payplar ele geçirilirken, 9 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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