Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor - Son Dakika
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Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor

07.08.2022 11:30
Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 65 bin hektara yakın ormanın yok olduğu yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikiminin yanı sıra, birçok alanda bitki türlerinden çıkan tohumlar filizlendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 65 bin hektara yakın ormanın yok olduğu yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikiminin yanı sıra, birçok alanda bitki türlerinden çıkan tohumlar filizlendi. Yeni bitki örtüsüyle, yaban hayatı da tekrar oluşmaya başladı.

Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar, 19 farklı noktada günlerce sürdü. Bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Toplamda 65 bin hektara yakın alanın küle döndüğü yangında, insanların yanı sıra çiftlik hayvanları, kedi, köpek ve ormanlardaki yaban hayvanları büyük zarar gördü.

Yangınla, bölgede her alandan herkesin görevli veya gönüllü bulunduğu süreçte, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye gelen veteriner hekimler, yanık veya duman nedeniyle yaralanan hem evcil hem de yaban hayvanlarının tedavilerini üstlendi. Antalyalı veteriner hekimler, yangının hemen ardından olayla ilgili akademik rapor hazırlanması için 5 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekipte Gökçe Coşkun, Eda Tibukoğlu, Hasan Balık, Mustafa Koç ve Mustafa Acet yer alıyor.YANGIN VE SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYORYangın ve sonrasındaki süreçte bölgede sürekli çalışmalar yapan ekip, yok olan ormanlardaki yaban hayatının yeniden gelişimine ilişkin bilgi verdi. Grup üyelerinden veteriner hekim Gökçe Coşkun, 65 bin hektarlık büyük yangının insanlara zarar verdiği gibi evcil, çiftlik ve yaban hayvanları de etkilediğini söyledi.AFETLERDE VETERİNERLERİN ROLÜYangında hayvanlara ilk müdahalede veteriner hekimlerin canla başla mücadele ettiklerini belirten Coşkun, "Yerelde bulunan hekimler gece gündüz demeden hayvanlara müdahale edip onları kurtarmakla uğraştı. Bu fedakar çalışmaya il dışından birçok veteriner hekim de katıldı. Bu afet bizlere veteriner hekimlerin afetlerdeki rolünün ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Buradan büyük dersler çıkardık. Bunlardan en önemlisi ise veteriner hekimlerin afet planlamasının bir an önce yapılması gerektiği ve organizasyon planlarının yapılmasıdır. Bununla ilgili grup olarak çalışmalara başladık. Umarım bu tür afetlerle tekrar karşılaşmayız" dedi.HER 1 METREKAREDE 5-10 ÇAM FİLİZİYangında yok olan yaban hayatı habitatı nedeniyle yaban hayvanlarının evsiz kaldığını söyleyen Coşkun, "Yangından sonra düzenli olarak yaban hayatı takibini gerçekleştirdik. Bu günlerde Manavgat yangın alanlarında habitat tekrar şekillenmeye başladı. Makilikler yanında her 1 metrekarede 5-10 adet çam filizi görüyoruz. Bu durum besin zincirinin yerine gelmesi ve diğer yaban hayvanlarının tekrar alanı kullanabileceğine işaret ediyor" diye konuştu.FLORA VE FAUNA KENDİNİ YENİLİYOR

Özellikle gelecek yıl ilkbahar kuş göçünde bu alanları kuşların tekrar kullanılabileceğini söyleyen Coşkun, "Şu an yaban hayatı flora ve fauna kendini yenilemeye başladı. Bu yenilemeyi sürekli akademik olarak takip edeceğiz. Alanı memeliler, kuşlar, böcekler, sürüngenler gibi canlı türleri tekrar kullanıma başladı. Yaban hayatını bütün olarak görmeliyiz, sadece bitkiler olarak değil. Ayrıca bölgede yaban hayatıyla, insanlar, evcil ve çiftlik hayvanları da iç içe yaşıyor. O yüzden rehabilitasyon çalışmalarında ormancılarla birlikte alanlarındaki uzman kişilerin de mutlaka çalışmalarda yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor - Son Dakika

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