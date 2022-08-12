Irmakta kaybolan Burundili genç 63 gündür aranıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde girdiği Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 63 gündür aranıyor.

İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan bir şirkette çalıştığı belirtilen Burundili Ally Seifu Bukere, haziran ayı başında arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldi. Türkiye'nin en büyük doğal su parkuru olan Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Beşkonak bölgesinde, 11 Haziran'da rafting turuna katılan Bukere ve arkadaşı Fahad Nsabimana (20), çevredekilerin 'çok tehlikeli' uyarısına aldırmadan suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtardı ancak Ally Seifu Bukere akıntı ile birlikte gözden kayboldu.

ROBOTLARLA ARAMADAN DA SONUÇ ÇIKMADI

İhbarla bölgeye Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda ve su yüzeyinde hem dronla havadan hem karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Jandarma SAK timi ve sivil kuruluşların dalgıçlarının günlerce ırmak içerisinde yaptığı aramalardan da bir sonuç çıkmadı. Bölgeye getirilen robotlarla yapılan aramalarda da Bukere'nin izine rastlanılmadı. Irmak içerisinde dalgıçlarca yapılan aramalar bir süre sonra sonlandırılırken, kıyıdan yüzey taramalarına 63 gündür devam ediliyor.