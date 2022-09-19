Side Mahallesi 1003 sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler ellerinde bıçak ve soplarla birbirine saldırdı.

Kaynak: AA

Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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