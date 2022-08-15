Antalya 'nın Manavgat ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralandı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, tur minibüsü 50 metre sürüklenerek devrildi - Son Dakika

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