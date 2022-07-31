Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

31.07.2022 21:35
Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.

Karabük Mahallesi Beşkonak bölgesinde ailesiyle piknik yapmaya gelen Mehmet Özdemir (28) yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Özdemir için ailesi yardım istedi. Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Özdemir, suya girdiği noktanın 10 metre ilerisinde yaklaşık 5 metre derinlikte bulundu.

Botla kıyıya çıkartılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

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Kaynak: AA

Manavgat, Karabük, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - Son Dakika
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