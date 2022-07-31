Bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Özdemir için ailesi yardım istedi. Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD , Side Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Manavgat, Karabük, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu - Son Dakika

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