YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ MANAVGAT IRMAĞINDA BOĞULDU - Son Dakika
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YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ MANAVGAT IRMAĞINDA BOĞULDU

17.08.2022 11:04

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren Orhan Cihan (21), bir anda oluşan girdapta kayboldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren Orhan Cihan (21), bir anda oluşan girdapta kayboldu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Side Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Tatil için geldiği Manavgat'ta arkadaşlarıyla birlikte geldiği Priz mevkiinde, çevredekilerin ikazına rağmen Manavgat ırmağına giren Orhan Cihan, ırmakta oluşan girdaba yakalandı. Cihan, arkadaşlarının kurtarmak için harcadığı çabaya rağmen suda kayboldu. Durumun bildirilmesiyle jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Antalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma JAK timi ile Side Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi su altında arama çalışmasına başladı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Cihan'ın cansız bedeni, ırmağın orta noktasında 11 metre derinlikte JAK ekipleri tarafından bulunarak sahile çıkarıldı. Cihan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yandan, ırmağın karşı kıyısındaki restorandan bazı kişilerin ırmağa girmesi tepki çekti.

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Kaynak: DHA

Orhan Cihan, Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ MANAVGAT IRMAĞINDA BOĞULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ MANAVGAT IRMAĞINDA BOĞULDU - Son Dakika
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