Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

05.08.2022 16:36
Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, İtalya'ya kaçak yollarla gitmek isteyen, İran ve Irak uyruklu 20 göçmen yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, İtalya'ya kaçak yollarla gitmek isteyen, İran ve Irak uyruklu 20 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan ve organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

Manavgat ilçesinde bazı kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenleri AB ülkelerine kaçıracağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonunda kaçak göçmenlerin, Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nden yurt dışına götürüleceği tespit edildi. Jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Manavgat'ta ormandaki araçta 15'i Irak, 5'i İran uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenleri yurt dışına götürmek için suç örgütü kurduğu belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 organizatörlük şüphelisi ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 5 şüpheliden 3'ü, 'insan ticareti' suçundan tutuklanırken, 2'si de aynı suçtan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Göçmen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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