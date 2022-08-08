Aracın camını kırarken elini kesen hırsızı, kan izleri ele verdi - Son Dakika
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Aracın camını kırarken elini kesen hırsızı, kan izleri ele verdi

08.08.2022 15:16
Aracın camını kırarken elini kesen hırsızı, kan izleri ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri araçtan hırsızlık olayını, şüphelinin camı kırarken bıraktığı kan izlerini takip ederek buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri araçtan hırsızlık olayını, şüphelinin camı kırarken bıraktığı kan izlerini takip ederek buldu.

Olay, Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmede gerçekleşen araçtan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Olay Yeri İnceleme timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timlerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma yapıldı.

Yapılan araştırma sonucu; aracın camı kırıldıktan sonra şüphelinin elinin kesildiği, kan izlerinin işletme sahibi A.O.D.'nin 150 metre uzaklıktaki işyerine kadar devam ettiği tespit edildi. Kan izlerinden şüpheli M.U.'ya ulaşıldı.

Çalınan çantanın içerisinde yapılan kontrolde; 19 bin 380 TL, 95 dolar, 5 pound, bin 700 euro bulundu. Herhangi bir eksiğin olmadığı tespit edilen paralar, iş yeri sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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JANDARMADAN GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON OPERASYONU JANDARMADAN GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON OPERASYONU
Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın camını kırarken elini kesen hırsızı, kan izleri ele verdi - Son Dakika

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