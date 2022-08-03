Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sarılar Mahallesi Karayolları Küme Evleri mevkiinde Jandarma Asayiş ve Motosiklet Timi tarafından önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Devriye sırasında durdurulan bir otomobildeki B.Ş. ve K.K.'nin kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli davranışlarda bulunan şahısların otomobil ve üzerlerinde yapılan aramada, sigara paketi içerisinde 3,1 gram metamfetamin, 7,2 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma şüphe üzerine durdurdu, uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

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